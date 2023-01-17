У Дніпрі рятувальна операція триватиме, поки не будуть знайдені тіла всіх загиблих – Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив поїздку на Дніпропетровщину й оглянув зруйнований багатоповерховий будинок у Дніпрі, у який в суботу, 14 січня, влучила російська ракета, йдеться на сайті ОП, передає УНН.
Разом із Кирилом Тимошенком на місці трагедії побував Генеральний прокурор Андрій Костін.
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“Рятувальна операція, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла всіх загиблих”, — повідомив Тимошенко.
За словами заступника керівника Офісу Глави держави, нині головне завдання — це допомога всім, хто постраждав унаслідок цієї трагедії.
“Відселений практично весь будинок. Зараз і місто, і область підготували багато місць для тимчасового розташування всіх сімей. Буде рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги всім сім’ям загиблих, і всім, хто втратив своє житло, і тим, чиє житло постраждало. Ми розуміємо, що понад 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання — розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку”, — сказав він.
Тимошенко додав, що у Дніпрі на базі адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі “єдиного вікна”. Жителі постраждалого будинку можуть в одному місці оформити всі документи й отримати допомогу.
“Рятувальники продовжують розбирати завали. Далі працюватимуть експерти та зроблять оцінку щодо можливості відновлення будинку. Вже сьогодні в під’їздах, що вціліли, було відновлено електропостачання. Дякуємо всім рятувальникам, волонтерам і містянам”, — сказав заступник керівника Офісу Президента.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський сказав, що Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив удар по Дніпру.