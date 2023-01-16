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The New York Times

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СБУ вже почала встановлення інформації про тих військових рф, хто підготував і здійснив удар по Дніпру - Зеленський

Київ • УНН

 • 492079 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив удар по Дніпру, передає УНН.

СБУ вже почала встановлення інформації про тих військових рф, хто підготував і здійснив удар по Дніпру - Зеленський

Цитата

"Досі в Дніпрі триває розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Я дякую всім, хто здійснює цю рятувальну операцію! Кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю, кожному волонтеру! Усім, хто залучений!", - сказав Зеленський.

Він додав, що станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них – шість дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою.

"Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 двох людей. Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитинки. Мої співчуття всім, чиїх близьких забрав цей удар! Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає: кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності", - наголосив він.

Зеленський зазначив: цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"І ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання. Це принципове завдання для України й для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості", - додав президент.

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