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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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СБУ уже начала установление информации о тех военных рф, кто подготовил и нанес удар по Днепру - Зеленский

Киев • УНН

 • 492079 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес удар по Днепру, передает УНН.

СБУ уже начала установление информации о тех военных рф, кто подготовил и нанес удар по Днепру - Зеленский

Цитата

"До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, который был разрушен российской ракетой. Я благодарю всех, кто осуществляет эту спасательную операцию! Каждому работнику ГСЧС и полиции, каждому врачу, каждому волонтеру! Всем, кто привлечен!", - сказал Зеленский. 

Он добавил, что по состоянию на данный момент удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них – шесть детей. В общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна.

"Удалось выяснить информацию уже относительно 22 двух человек. Известно о 40 погибших, среди них – три ребенка. Мои соболезнования всем, чьих близких забрал этот удар! Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и осуществил этот удар. Никаких сомнений нет: каждый, кто виноват в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности", - подчеркнул он.

Зеленский отметил: этот удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда.

"И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные, – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание. Это принципиальная задача для Украины и для наших партнеров. Я благодарю каждого, кто поддерживает наше государство на пути к справедливости", - добавил президент.

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