В Днепре вернули государству земли водного фонда стоимостью свыше 45 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Днепровской местной прокуратурой №3 обеспечено выполнение решения Хозяйственного суда Днепропетровской области о возврате в распоряжение государства земельного участка водного фонда стоимостью свыше 45 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что в 2010 году между Днепровской районной государственной администрацией и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор аренды земельного участка площадью 48 га для рыбохозяйственных нужд на территории Слобожанского поселкового совета. Однако с 2016 года общество не платило арендную плату за землю, что и стало поводом для обращения прокуратуры в суд с иском о расторжении указанного договора.
Хозяйственный суд Днепропетровской области согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Сейчас договор аренды расторгнут, а земельный участок возвращен в распоряжение государства.
Напомним, в Днепре задержали злоумышленника, который с 2000 по 2003 годы осуществлял предпринимательскую деятельность и организовал схему, благодаря которой легализовал через иностранные компании более 7 млн гривен незаконно полученных доходов.