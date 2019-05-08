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У Дніпрі повернули державі землі водного фонду вартістю понад 45 млн грн

У Дніпрі повернули державі землі водного фонду вартістю понад 45 млн грн

Київ • УНН

 • 7442 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Дніпровською місцевою прокуратурою №3 забезпечено виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області щодо повернення у розпорядження держави земельної ділянки водного фонду вартістю понад 45 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що у 2010 році між Дніпровською районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір оренди земельної ділянки площею 48 га для рибогосподарських потреб на території Слобожанської селищної ради. Проте з 2016 року товариство не сплачувало орендну плату за землю, що й стало приводом для звернення прокуратури до суду з позовом про розірвання вказаного договору.

Господарський суд Дніпропетровської області погодився з доводами прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

Наразі договір оренди розірвано, а земельну ділянку повернуто у розпорядження держави.

Нагадаємо, у Дніпрі затримано зловмисника, який з 2000 по 2003 роки здійснював підприємницьку діяльність та організував схему, завдяки якій легалізував через іноземні компанії понад 7 млн гривень незаконно здобутих доходів.

Українські Національні Новини

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