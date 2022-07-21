В Днепре мощный ветер повалил деревья
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Днепр накрыли грозы. Мощный ветер повалил деревья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области и соцсети.
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"Предупреждение об опасном метеорологическом явлении I уровня опасности (НМЯ I). В ближайшее время и ночью 21 июля местами по Днепропетровской области ожидается гроза, и местами во время грозы шквалистого усиления ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.
Детали
В соцсетях пишут, что ветром валило не только деревья, но и электроопоры. В некоторых местах части деревьев упали на припаркованные автомобили.
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Как писал УНН, на Львов налетела непогода. Улицы были залиты дождем, часть электротранспорта не курсировала.