У Дніпрі потужний вітер повалив дерева

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"Попередження про небезпечне метеорологічне явище I рівня небезпечності (НМЯ I). У найближчу годину та протягом ночі 21 липня місцями по Дніпропетровській області очікується гроза, та місцями під час грози шквалистого посилення вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий)", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Доповнення

У соцмережах пишуть, що вітром валило не лише дерева, а й електроопори. У деяких місцях частини дерев впали на припарковані автомобілі.

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Як писав УНН, на Львів налетіла негода. Вулиці були залиті дощем, частина електротранспорту не курсувала.