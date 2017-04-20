В соцсетях распространили фейки об отсутствии воды и топлива в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Днепре неизвестные распространяют в социальной сети фейковые предупреждения о том, что якобы следует запасаться водой, топливом и батарейками. Об этом сообщил председатель городского совета Днепра Борис Филатов во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Мэр Днепра опроверг слухи об отсутствии воды, топлива и батареек в областном центре и назвал это "нагнетанием истерии".
В горсовете призывают горожан не поддаваться на провокации.
Напомним, за последние 2 суток в Днепре выпало до 30 см снега, такой масштабной непогоды в середине апреля в Днепре не было с 1902 года.
Сейчас на улицах города работают 48 спецмашин. Коммунальщики убирают поваленные деревья и восстанавливают оборванные линии электропередач. По прогнозам руководства города, чтобы вывезти все поваленные деревья, потребуется как минимум 2 недели.