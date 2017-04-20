В соцмережах поширили фейки про відсутність води і палива в Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Дніпрі невідомі поширюють у соціальній мережі фейкові попередження про те, що начебто слід запасатися водою, паливом і батарейками. Про це повідомив голова міської ради Дніпра Борис Філатов під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
Мер Дніпра спростував чутки про відсутність води, палива і батарейок в обласному центрі та назвав це “нагнітанням істерії”.
У міськраді закликають городян не піддаватися на провокації.
Нагадаємо, за останні 2 доби у Дніпрі випало до 30 см снігу, такої масштабної негоди у середині квітня у Дніпрі не було з 1902 року.
Наразі на вулицях міста працюють 48 спецмашин. Комунальники прибирають повалені дерева та відновлюють обірвані лінії електропередач. За прогнозами керівництва міста, щоб вивезти всі повалені дерева, знадобиться щонайменше 2 тижні.