В Днепре во время пожара погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Днепре во время пожара погибли трое мужчин. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“15-го декабря в 23:15 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Николая Хвылевого Новокодацького района города Днепр”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на двух хозяев.
“Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела трех человек. Трое погибших — мужского пола, другие данные устанавливаются. Огнем повреждено хозяйственную постройку (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крыша дома. Общая площадь пожара 65 м. кв. Пожар локализован в 00:17 и ликвидирован в 1:30”, сообщили в ГСЧС..