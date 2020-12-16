У Дніпрі під час пожежі загинуло троє людей

“15-го грудня о 23:15 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району міста Дніпро”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежа виникла в середині одноповерхового житлового будинку на двох власників.

“Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих — чоловічої статі, інші дані встановлюються. Вогнем пошкоджено господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку. Загальна площа пожежі 65 м. кв. Пожежу локалізовано о 00:17 та ліквідовано о 01:30”, повідомили в ДСНС.