В Днепре под автомобилем провалился асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В городе Днепр под припаркованным автомобилем провалился асфальт, авто освобождали из ямы с помощью пневматических подушек. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“20 августа в 15:23 в Службу спасения „101“ поступил вызов о том, что на улице Короленко на обочине дороги под припаркованной машиной Voikswagen Passat провалился асфальт”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия было направление аварийно-спасательную часть специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
“Прибыв по указанному адресу, водитель автомобиля сообщил чрезвычайникам, что яма внезапно возникла под правым передним колесом автомобиля. Также проседание асфальта зафиксировано вокруг ямы. Поэтому, с помощью пневматических подушек VEBER и домкрата был поднят автомобиль и извлечено из ямы”, — рассказали в пресс служба.
В сообщении добавили, что к спасательным работам были привлечены 2 человека личного состава и 1 единица специальной техники.
Напомним, в Запорожье на АЗС во время заправки загорелся авто, есть пострадавшие.