У Дніпрі під автівкою провалився асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У місті Дніпро під припаркованим автомобілем провалився асфальт, авто звільняли з ями за допомогою пневматичних подушок. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“20 серпня о 15:23 до Служби порятунку „101“ надійшов виклик про те, що на вулиці Короленка на узбіччі дороги під припаркованою автівкою Voikswagen Passat провалився асфальт”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце події було направлення аварійно-рятувальну частину спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
“Прибувши за вказаною адресою, водій автівки повідомив надзвичайникам, що яма раптово виникла під правим переднім колесом автомобіля. Також просідання асфальту зафіксоване навколо ями. Тож, за допомогою пневматичних подушок VEBER та домкрату було піднято автомобіль та витягнуто з ями”, — розповіли у пресслужбі.
У повідомленні додали, що до рятувальних робіт було залучено 2 чоловіка особового складу та 1 одиниця спеціальної техніки.
Нагадаємо, у Запоріжжі на АЗС під час заправки загорілося авто, є постраждалі.