У Запоріжжі на АЗС під час заправки загорілося авто, є постраждалі - ДСНС

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У місті Запоріжжі під час заправки на місцевій АЗС стався хлопок газового балону автомобіля з подальшим загоранням та знищенням авто. Є постраждалий. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДСНС України.