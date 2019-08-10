У Запоріжжі на АЗС під час заправки загорілося авто, є постраждалі - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У місті Запоріжжі під час заправки на місцевій АЗС стався хлопок газового балону автомобіля з подальшим загоранням та знищенням авто. Є постраждалий. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДСНС України.
“10 серпня о 05 год. 25 хв. у м. Запоріжжя по вул. Донецьке шоссе, 2а на території газової автозаправки під час заправки стався хлопок газового балону автомобіля з подальшим загоранням автомобіля, внаслідок чого постраждала 1 особа”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що вже о 05 год. 42 хв. підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.
Зазначається, що внаслідок пожежі знищено 1 автомобіль та пошкоджено 2 автозаправні колонки.
У прес-службі рятувальників додали, що до гасіння залучалось 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, під Києвом згоріла АЗС, одна людина постраждала від опіків.