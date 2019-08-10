В Запорожье на АЗС во время заправки загорелось авто, есть пострадавшие - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В городе Запорожье во время заправки на местной АЗС произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием и уничтожением авто. Есть пострадавший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
"10 августа в 05 час. 25 мин. в г. Запорожье по ул. Донецкое шоссе, 2а на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что уже в 05 час. 42 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.
Отмечается, что в результате пожара уничтожено 1 автомобиль и повреждены 2 автозаправочные колонки.
В пресс-службе спасателей добавили, что к тушению привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.
Напомним, под Киевом сгорела АЗС, один человек пострадал от ожогов.