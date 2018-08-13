В Днепре во время пожара погибли два человека

“12 августа в 16:06 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном жилом доме по адресу улица Массивная Самарского района города Днепр. По данному адресу были направлены спасатели 3-й и восемнадцатой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области”, — указано в сообщении спасателей.

Прибыв на место пожара, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир одноэтажного жилого дома коридорного типа. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины 1956 года рождения.

“Огнем уничтожены домашние вещи на площади 18 м. кв. и крыша жилого дома на площади 280 м. кв. Пожар был локализован в 17:08 и ликвидирован в 17:37”, — добавили в ГСЧС.

Всего к ликвидации пожара привлечено 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления. Причина пожара устанавливают правоохранительные органы.