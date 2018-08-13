У Дніпрі під час пожежі загинуло дві особи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У приватному будинку під час пожежі загинуло дві особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.
“12 серпня о 16:06 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одноповерховому житловому будинку за адресою вулиця Масивна Самарського району міста Дніпро. За даною адресою було направлено рятувальників 3-ої та 18-ої державних пожежно-рятувальної частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Прибувши на місце пожежі, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній з квартира одноповерхового житлового будинку коридорного типу. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла чоловіка та жінки 1956 року народження.
“Вогнем знищено домашні речі на площі 18 м. кв. та дах житлового будинку на площі 280 м. кв. Пожежа була локалізована о 17:08 та ліквідована о 17:37”, — додали у ДСНС.
Всього до ліквідації пожежі залучено 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.