В Днепре ликвидировано возгорание заброшенной здания - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В городе Днепр ликвидирован пожар в неексплуатируемом здании, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.
15 марта в 18:38 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в здании, которое не эксплуатируется, по улице Щербаня Новокодацького района города Днепр.
“По указанному адресу направлено дежурные отделения 2, 3, 4, и 5 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло на крыше трехэтажного неексплуатируемого здания. Огнем уничтожено конструкции здания на площади 700м.кв”, — указано в сообщении спасателей.
Пожар локализован в 20:42 и ликвидирован в 22:10. К тушению пожара привлечены 34 человека личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет.