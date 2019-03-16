В Днепре ликвидировано возгорание заброшенной здания - ГСЧС

15 марта в 18:38 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в здании, которое не эксплуатируется, по улице Щербаня Новокодацького района города Днепр.

“По указанному адресу направлено дежурные отделения 2, 3, 4, и 5 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло на крыше трехэтажного неексплуатируемого здания. Огнем уничтожено конструкции здания на площади 700м.кв”, — указано в сообщении спасателей.

Пожар локализован в 20:42 и ликвидирован в 22:10. К тушению пожара привлечены 34 человека личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.