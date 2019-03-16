У Дніпрі ліквідовано загоряння закинутої будівлі - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У місті Дніпро ліквідовано пожежу у неексплуатуємій будівлі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Дніпропетровській області.
15 березня о 18:38 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у будівлі, що не експлуатується, по вулиці Щербаня Новокодацького району міста Дніпро.
“За вказаною адресою направлено чергові відділення 2, 3, 4, та 5 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло на даху триповерхової неексплуатуємої будівлі. Вогнем знищено конструкції будівлі на площі 700м.кв”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Пожежу локалізовано о 20:42 та ліквідовано о 22:10. До гасіння займання залучено 34 чоловіка особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.