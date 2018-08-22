В Днепре сгорел спортивно-тренировочный комплекс
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В г. Днепре на ул. Калиновой, 96а, горело двухэтажное здание, спортивно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“Огнем уничтожен спортивно-оздоровительный комплекс и имущество на площади 500 м.кв.”, — говорится в сообщении.
21 августа в 16:19 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре, который произошел в спортивно-оздоровительном комплексе на улице Калиновая в городе Днепр. По предварительной информации, горел спортивный зал “Викинг”.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачено одноэтажное здание с мансардой и пристроенными 2-мя хозяйственными помещениями.
Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.
Уже в 17:50 пожар был локализован, а в 19:08 полностью ликвидирован.
Погибших и травмированных нет.
К пожарно-спасательным работам привлекались 24 сотрудника личного состава и 6 единиц специальной техники во главе с начальником Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андреем Кульбачем.
Причины возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, 10 августа на Днепровском металлургическом заводе произошел пожар.