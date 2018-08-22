У Дніпрі згорів спортивно-тренувальний комплекс
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У м. Дніпрі на вул.Калиновій, 96а, горіла двохповерхова будівля, спортивно-оздоровчий комплекс. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“Вогнем знищено спортивно-оздоровчий комплекс та майно на площі 500 м.кв.”, — йдеться у повідомленні.
21 серпня о 16:19 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в спортивно-оздоровчому комплексі на вулиці Калинова в місті Дніпро. За попередньою інформацією, горів спортивний зал “Вікінг”.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплена одноповерхова будівля з мансардою та прибудованими 2-ма господарськими приміщеннями.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Вже о 17:50 пожежу локалізували, а о 19:08 повністю ліквідували.
Загиблих та травмованих немає.
До пожежно-рятувальних робіт залучено 24 чоловіка особового складу та 6 одиниць спеціальної техніки на чолі з начальником Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрієм Кульбачем.
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, 10 серпня на Дніпровському металургійному заводі сталась пожежа.