В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

Детали

Отмечается, что в Днепре 26 декабря сняли памятники Максиму Горькому и Валерию Чкалову. Коммунальщики сняли их с постаментов с помощью спецтехники и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

По сообщению из горсовета, вскоре в Днепре также демонтируют памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.

Дополнение

В Черновцах демонтировали последний памятник русскому поэту Александру Пушкину.