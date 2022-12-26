В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В понедельник, 26 декабря, в Днепре демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому и советскому летчику-испытателю, герою СССР Валерию Чкалову. Об этом сообщает Суспильне информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Днепре 26 декабря сняли памятники Максиму Горькому и Валерию Чкалову. Коммунальщики сняли их с постаментов с помощью спецтехники и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.
По сообщению из горсовета, вскоре в Днепре также демонтируют памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.
Дополнение
В Черновцах демонтировали последний памятник русскому поэту Александру Пушкину.