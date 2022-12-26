У Дніпрі демонтували пам'ятники Горькому і Чкалову
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У понеділок, 26 грудня, у Дніпрі демонтували пам'ятники радянському письменнику Максиму Горькому та радянському льотчику-випробувачу, герою СРСР Валерію Чкалову. Про це повідомляє Суспільне, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, у Дніпрі 26 грудня зняли пам'ятники Максиму Горькому та Валерієві Чкалову. Комунальники зняли їх з постаментів за допомогою спецтехніки й відвезли на територію одного з комунальних підприємств.
За повідомленням з міськради, невдовзі в Дніпрі також демонтують пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну (відомий як танк) та Олександру Матросову.
Доповнення
У Чернівцях демонтували останній пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.