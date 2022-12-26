У Дніпрі демонтували пам'ятники Горькому і Чкалову

Деталі

Зазначається, у Дніпрі 26 грудня зняли пам'ятники Максиму Горькому та Валерієві Чкалову. Комунальники зняли їх з постаментів за допомогою спецтехніки й відвезли на територію одного з комунальних підприємств.

За повідомленням з міськради, невдовзі в Дніпрі також демонтують пам’ятники Олександру Булигіну, Михайлу Ломоносову, генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну (відомий як танк) та Олександру Матросову.

Доповнення

У Чернівцях демонтували останній пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.