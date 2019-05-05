В Днепре мужчина устроил стрельбу из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Днепре полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из пневматического ружья из окна собственной квартиры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.
Преступление произошло 3 мая около 15:00 в переулке парусных в Днепре. Как установили правоохранители, подозреваемый из окна собственной квартиру устроил стрельбу. В результате один пенсионер получил ранение в голову, а второму пуля повредила одежду.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Новокодацького ОП Днепра. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен 42-летний мужчина - житель соседнего дома.
Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от 3-х до 7 лет лишения свободы. Оружие - предварительно пневматическое ружье - изъято и направлено на экспертизу. Расследование продолжается.
Напомним, в Киевской области убит замначальника Барышевского отделение полиции.