В "Дие" обновили COVID-сертификаты: какие изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В приложении "Дия" появилась возможность сгенерировать сертификат о четвертой дозе вакцины от COVID-19. Об этом в телеграме сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Обновили COVID-сертификаты в "Дие". Теперь можете сгенерировать обновленный документ о 4-й дозе вакцины", – написал Федоров.
Как сгенерировать COVID-сертификат
1. Зайдите в приложение;
2. Нажмите "Услуги" и "COVID-сертификаты";
3. Выберите, какой именно сертификат нужен и нажмите "Получить";
4. Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения.
Через несколько минут сертификат появится среди документов. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.
Напомним
Просроченный COVID-сертификат не исчезнет из "Дии". Это сделали для сохранения истории вакцинации.