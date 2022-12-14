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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У "Дії" оновили COVID-сертифікати: які зміни

У "Дії" оновили COVID-сертифікати: які зміни

Київ • УНН

 • 1114351 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати сертифікат про четверту дозу вакцини проти COVID-19. Про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

"Оновили COVID-сертифікати в "Дії". Тепер можете згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини", – написав Федоров.

Як згенерувати COVID-сертифікат

1. Зайдіть у застосунок;

2. Натисніть "Послуги" та "COVID-сертифікати;

3. Оберіть, який саме сертифікат потрібен та натисніть "Отримати";

4. Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я.

За кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо

Протермінований COVID-сертифікат не зникне з "Дії". Це зробили для збереження історії вакцинації.

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