У "Дії" оновили COVID-сертифікати: які зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати сертифікат про четверту дозу вакцини проти COVID-19. Про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Оновили COVID-сертифікати в "Дії". Тепер можете згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини", – написав Федоров.
Як згенерувати COVID-сертифікат
1. Зайдіть у застосунок;
2. Натисніть "Послуги" та "COVID-сертифікати;
3. Оберіть, який саме сертифікат потрібен та натисніть "Отримати";
4. Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я.
За кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.
Нагадаємо
Протермінований COVID-сертифікат не зникне з "Дії". Це зробили для збереження історії вакцинації.