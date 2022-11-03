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В "Дие" можно будет отменить статус переселенца или изменить место регистрации ВПЛ

В "Дие" можно будет отменить статус переселенца или изменить место регистрации ВПЛ

Киев • УНН

 • 391866 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В скором времени в приложении "Дия" можно будет отменить статус переселенца или изменить место регистрации ВПЛ. Об этом на брифинге сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник, передает УНН.

Детали

"У нас есть ряд сервисов, над которыми сейчас работаем. Готовимся к бета-тестированию услуг для внутренне перемещенных лиц, а именно изменение места регистрации ВПЛ или отмена статуса переселенца. Почему это важно, если говорить об отмене статуса ВПЛ. Человек, который вернулся домой, не хочет идти в центры социальной защиты, отменять статус ВПЛ. Для него был стресс уехать, а мы еще заставляем его стрессовать после возвращения домой. Поэтому эта услуга скоро будет в бета-тестировании, а вскоре в полноценном режиме ее смогут получить пользователи "Дии", – объяснил Баник.

По его словам, новые сервисы сэкономят время людей и сделают взаимодействие с государственными органами значительно удобнее.

"Миллионы людей стали переселенцами, более миллиона получают помощь. И эти процессы не только должны быть управляемыми и своевременными, они должны быть еще доступнее и удобнее. И только цифровизация и автоматизация в этом может помочь", – подчеркнул Баник.

Напомним

Государственное приложение "Дия" начало тестировать услугу для внутренне перемещенных лиц, которая позволит облегчить изменение места жительства.

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