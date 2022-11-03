У "Дії" можна буде скасувати статус переселенця або змінити місце реєстрації ВПО

Деталі

"У нас є ряд сервісів, над якими зараз працюємо. Готуємося до бета-тестування послуг для внутрішньо переміщених осіб, а саме зміни місця реєстрації ВПО або скасування статусу переселенця. Чому це важливо, якщо говорити про скасування статусу ВПО. Людина, яка повернулася додому, не хоче йти до центрів соціального захисту, скасовувати статус ВПО. Для неї був стрес поїхати, а ми ще змушуємо її стресувати після повернення додому. Тож, ця послуга скоро буде в бета-тестуванні, а незабаром у повноцінному режимі її зможуть отримати користувачі "Дії", – пояснив Мстислав Банік.

За його словами, нові сервіси зекономлять час людей та зроблять взаємодію із державними органами значно зручнішою.

"Мільйони людей стали переселенцями, більше мільйона отримують допомогу. І ці процеси не лише мають бути керованими та своєчасними, вони мають бути ще доступними і зручними. І тільки цифровізація та автоматизація в цьому може допомогти", – наголосив Банік.

Нагадаємо

Держаний застосунок "Дія" почав тестувати послугу для внутрішньо переміщених осіб, яка дасть змогу полегшити зміну місця проживання.