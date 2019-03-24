В Диснейленде Парижа началась паника из-за шума неисправного эскалатора

Инцидент произошел вечером 23 марта, в результате паники несколько человек получили легкие травмы. После сообщений посетителей о стрельбе и взрывах, которые начали распространяться в социальных сетях, на место приехали полицейские и экстренные службы и временно закрыли парк развлечений. Позднее МВД Франции подтвердило, что тревога была ложной. В ведомстве попросили делиться информацией только из проверенных источников.

Actu также опубликовало видео из Twitter, на котором видно, как посетители с криками выбегают из парка развлечений.

17 марта в Северной Ирландии на вечеринке, посвященной Дню святого Патрика, трое несовершеннолетних погибли в давке в отеле, где проходило мероприятие. Сообщалось, что паника началась, так как “большая толпа” молодых людей толкалась на выходе из здания.

Ahora mismo posible atentado en #Disneylandparis pic.twitter.com/Qyq8tnUmPR