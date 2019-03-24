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У Діснейленді Парижа почалася паніка через шум несправного ескалатора

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Відвідувачі паризького Діснейленду помилково прийняли шум ескалатора, що зламався, за стрілянину і вибухи, що призвело до паніки. Про це пише місцеве видання Actu, повідомляє УНН.

У Діснейленді Парижа почалася паніка через шум несправного ескалатора

Інцидент стався ввечері 23 березня, в результаті паніки декілька людей отримали легкі травми. Після повідомлень відвідувачів про стрілянину і вибухи, які почали поширюватися в соціальних мережах, на місце приїхали поліцейські і екстрені служби і тимчасово закрили парк розваг. Пізніше МВС Франції підтвердило, що тривога була помилковою. У відомстві попросили ділитися інформацією лише з перевірених джерел.

Actu також опублікувало відео з Twitter, на якому видно, як відвідувачі з криками вибігають з парку розваг.

17 березня в Північній Ірландії на вечірці, присвяченій Дню святого Патріка, троє неповнолітніх загинули в тисняві в готелі, де проходив захід. Повідомлялося, що паніка почалася, так як “великий натовп” молодих людей штовхався на виході з будівлі.

Ahora mismo posible atentado en #Disneylandparis pic.twitter.com/Qyq8tnUmPR

— kemalEsMio (@kemalesmio) 23 березня 2019 р.

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