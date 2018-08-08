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В ГФС заявили о сокращении экспорта древесины

В ГФС заявили о сокращении экспорта древесины

Киев  •  УНН

 • 10975 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Среднесуточный показатель оформления на экспорт топливной древесины в июле текущего года уменьшился почти в 2 раза по сравнению с июнем. Об этом рассказал директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНН.

По его словам, в июне 2018 года в среднем в течение суток оформлялось в режиме экспорт более 2,8 тыс. тонн грузов, в июле же этот показатель сократился до 1,5 тыс. тонн, а за период с 23 июля (усиление мероприятий) по 6 августа среднесуточный показатель составил 0,8 тыс. тонн. 

"Мы фиксируем существенное сокращение экспорта топливной древесины. Если в июне было экспортировано 84,3 тыс. тонн топливной древесины, то уже в июле это количество сократилось до почти 46 тыс. тонн. Только за две последние недели, с 23 июля по 6 августа, показатель экспортируемой топливной древесины сократился до 11,2 тыс. тонн. Такой резкий спад свидетельствует о перекрытии каналов нелегального экспорта древесины и эффективной работе ГФС в этом направлении. Таможни ГФС и в дальнейшем будут осуществлять все необходимые меры контроля, предусмотренные действующим законодательством, для предотвращения нарушений, связанных с экспортом лесоматериалов", - отметил Василий Поезд.

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В ГФС добавили, что в течение 7 месяцев 2018 таможнями ГФС возбуждено 45 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму около 40 млн грн. В 2017 году количество возбужденных дел составила 163 на сумму 20 млн грн. Применен взысканий (штрафов и конфискаций) на сумму 2,6 млн грн.

Как сообщал УНН, общие аудит-группы, куда войдут представители ГФС, в частности, налоговой милиции, и Службы защиты экономики МВД, а также Минагрополитики и Держгеокадастра, создадут для проведения проверки вырубки леса .

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