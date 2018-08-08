У ДФС заявили про скорочення експорту деревини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Середньодобовий показник оформлення на експорт паливної деревини у липні поточного року зменшився майже в 2 рази у порівнянні з червнем. Про це розповів директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС Василь Поїзд, з посиланням на прес-службу відомства повідомляє УНН.
За його словами, у червні 2018 року в середньому протягом доби оформлювалося в режимі експорт понад 2,8 тис. тонн вантажів, у липні ж цей показник скоротився до 1,5 тис. тонн, а за період з 23 липня (посилення заходів) по 6 серпня середньодобовий показник склав 0,8 тис. тонн.
“Ми фіксуємо суттєве скорочення експорту паливної деревини. Якщо у червні було експортовано 84,3 тис. тонн паливної деревини, то вже у липні ця кількість скоротилася до майже 46 тис. тонн. Лише за два останні тижні, з 23 липня по 6 серпня, показник експортованої паливної деревини скоротився до 11,2 тис. тонн. Такий різкий спад свідчить про перекриття каналів нелегального експорту деревини та ефективну роботу ДФС у цьому напрямі. Митниці ДФС і надалі здійснюватимуть усі необхідні заходи контролю, передбачені чинним законодавством, для упередження порушень, пов’язаних з експортом лісоматеріалів”, — зазначив Василь Поїзд.
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У ДФС додали, що протягом 7 місяців 2018 року митницями ДФС порушено 45 справ про порушення митних правил на загальну суму близько 40 млн грн. У 2017 році кількість порушених справ склала 163 на суму 20 млн грн. Застосовано стягнень (штрафів та конфіскацій) на суму 2,6 млн. грн.
Як повідомляв УНН, спільні аудит-групи, куди увійдуть представники ДФС, зокрема, податкової міліції, та Служби захисту економіки МВС, а також Мінагрополітики і Держгеокадастру, створять для проведення перевірки вирубки лісу.