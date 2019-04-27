В ГФС работает 90 служебных собак

"По состоянию на конец I квартала 2019 года в Государственной фискальной службе Украины использовалось 90 служебных собак", - говорится в ответ на запрос.



Напомним, в 2018 году в Государственной фискальной службе Украины использовалось 93 служебные собаки.



Как сообщал УНН, на выезде из Украины правоохранители обнаружили у мужчины марихуану в банке со смальцем, которую тот пытался перевезти в РФ. Во время погранично-таможенного оформления на личные вещи гражданина состоялось срабатывание служебной собаки.