В ГФС работает 90 служебных собак
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на конец I квартала 2019 года в Государственной фискальной службе Украины работало 90 служебных собак. Об этом сообщила пресс-служба ГФС Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
"По состоянию на конец I квартала 2019 года в Государственной фискальной службе Украины использовалось 90 служебных собак", - говорится в ответ на запрос.
Напомним, в 2018 году в Государственной фискальной службе Украины использовалось 93 служебные собаки.
Как сообщал УНН, на выезде из Украины правоохранители обнаружили у мужчины марихуану в банке со смальцем, которую тот пытался перевезти в РФ. Во время погранично-таможенного оформления на личные вещи гражданина состоялось срабатывание служебной собаки.