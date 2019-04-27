У ДФС працює 90 службових собак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на кінець I кварталу 2019 року в Державній фіскальній службі України працювало 90 службових собак. Про це повідомила прес-служба ДФС України у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Станом на кінець I кварталу 2019 року в Державній фіскальній службі України використовувалося 90 службових собак", - йдеться у відповідь на запит.
Нагадаємо, у 2018 році в Державній фіскальній службі України використовувалося 93 службові собаки.
Як повідомляв УНН, на виїзді з України правоохоронці виявили у чоловіка марихуану у банці зі смальцем, яку той намагався перевезти у РФ. Під час прикордонно-митного оформлення на особисті речі громадянина відбулось спрацювання службового собаки.