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В ГФС назвали самый большой доход украинского футболиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинцы задекларировали 83,6 млрд грн доходов за 2018 год. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС), передает УНН.

“В ходе декларационной кампании гражданами подано почти 529 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме 83,6 тыс. грн, что почти на 26 млрд грн, или на 45 процентов больше, чем в прошлом году”, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что к нынешней кампании декларирования доходов присоединились почти 200 отечественных знаменитостей. Речь идет о звездах эстрады, музыкантах, шоуменах, популярных ведущих и спортсменах.

“Ими задекларировано доходы в сумме более 416 млн грн и согласованы к уплате налог на доходы физических лиц 44 млн грн и военный сбор — 5 млн грн”, — отметил и.о. главы ГФС Александр Власов.

По данным ГФС, среди ТОП-рекордсменов шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

• телевизионная ведущая — 158,8 млн грн,
• ведущий шоу-программ — 26,9 млн грн,
• певец — 11,8 млн грн,
• футболист — 26,2 млн грн,
• юморист (на упрощенной системе налогообложения) — 4,7 млн грн,
• еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) — 4,1 млн грн,
• композитор (музыкант) — 3,2 млн грн.

Как писал УНН, футболисты часто скрывают свои реальные доходы с целью уклонения от уплаты налогов. Эта практика распространена не только в Украине, но и в мире.

К примеру, в неуплате налогов были обвинены бывший главный тренер мадридского “Реала” и “Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью, нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду, полузащитник “Манчестер Сити” Рияд Марез и др.

Отметим, что один из ведущих украинских футбольных клубов также подозревается в неуплате налогов. Речь о столичном ФК “Динамо”, который искусственно минимизирует свои налоговые отчисления в бюджет путем декларации зарплат футболистов на минимальном уровне.

Согласно отчетности, динамовцы получают всего 18-20 тис. грн в месяц, что абсолютно не отвечает реальным гонорарам игроков.

По оценкам эксперта Андрея Павловского, за последние 5 лет, “Динамо” могло не доплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.

Кроме того, “Динамо” в неуплате налогов также обвинил экс-игрок клуба Джермейн Ленс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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