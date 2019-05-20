У ДФС назвали найбільший дохід українського футболіста

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Українці задекларували 83,6 млрд грн доходів за 2018 рік. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України (ДФС), передає УНН.

"Під час деклараційної кампанії громадянами подано майже 529 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід в сумі 83,6 тис. грн, що майже на 26 млрд грн, або на 45 відсотків більше, ніж в минулому році", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що до нинішньої кампанії декларування доходів приєдналися майже 200 вітчизняних знаменитостей. Йдеться про зірок естради, музикантів, шоуменів, популярних ведучих і спортсменів.

"Ними задекларовано доходи в сумі понад 416 млн грн і узгоджені до сплати податок на доходи фізичних осіб 44 млн грн і військовий збір - 5 млн грн", - зазначив в.о. глави ДФС Олександр Власов.

За даними ДФС, серед ТОП-рекордсменів шоу-бізнесу, які задекларували найбільші суми доходів:

• телевізійна ведуча - 158,8 млн грн,
• ведучий шоу-програм - 26,9 млн грн,
• співак - 11,8 млн грн,
• футболіст - 26,2 млн грн,
• гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,7 млн грн,
• ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,1 млн грн,
• композитор (музикант) - 3,2 млн грн.

Як писав УНН, футболісти часто приховують свої реальні доходи з метою ухилення від сплати податків. Ця практика поширена не тільки в Україні, але і в світі.

Наприклад, в несплаті податків були звинувачені колишній головний тренер мадридського "Реала" і "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез та ін.

Відзначимо, що один з провідних українських футбольних клубів також підозрюється в несплаті податків. Мова про столичний ФК "Динамо", який штучно мінімізує свої податкові відрахування в бюджет шляхом декларації зарплат футболістів на мінімальному рівні.

Відповідно до звітності, динамівці отримують лише 18-20 тис. грн в місяць, що абсолютно не відповідає реальним гонорарам гравців.

За оцінками експерта Андрія Павловського, за останні 5 років, "Динамо" могло не доплатити в Пенсійний фонд України понад 440 млн грн.

Крім того, "Динамо" в несплаті податків також звинуватив екс-гравець клубу Джермейн Ленс.

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