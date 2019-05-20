У ДФС назвали найбільший дохід українського футболіста

"Під час деклараційної кампанії громадянами подано майже 529 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід в сумі 83,6 тис. грн, що майже на 26 млрд грн, або на 45 відсотків більше, ніж в минулому році", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що до нинішньої кампанії декларування доходів приєдналися майже 200 вітчизняних знаменитостей. Йдеться про зірок естради, музикантів, шоуменів, популярних ведучих і спортсменів.

"Ними задекларовано доходи в сумі понад 416 млн грн і узгоджені до сплати податок на доходи фізичних осіб 44 млн грн і військовий збір - 5 млн грн", - зазначив в.о. глави ДФС Олександр Власов.

За даними ДФС, серед ТОП-рекордсменів шоу-бізнесу, які задекларували найбільші суми доходів:

• телевізійна ведуча - 158,8 млн грн,

• ведучий шоу-програм - 26,9 млн грн,

• співак - 11,8 млн грн,

• футболіст - 26,2 млн грн,

• гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,7 млн грн,

• ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,1 млн грн,

• композитор (музикант) - 3,2 млн грн.

Як писав УНН, футболісти часто приховують свої реальні доходи з метою ухилення від сплати податків. Ця практика поширена не тільки в Україні, але і в світі.

Наприклад, в несплаті податків були звинувачені колишній головний тренер мадридського "Реала" і "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез та ін.

Відзначимо, що один з провідних українських футбольних клубів також підозрюється в несплаті податків. Мова про столичний ФК "Динамо", який штучно мінімізує свої податкові відрахування в бюджет шляхом декларації зарплат футболістів на мінімальному рівні.

Відповідно до звітності, динамівці отримують лише 18-20 тис. грн в місяць, що абсолютно не відповідає реальним гонорарам гравців.

За оцінками експерта Андрія Павловського, за останні 5 років, "Динамо" могло не доплатити в Пенсійний фонд України понад 440 млн грн.

Крім того, "Динамо" в несплаті податків також звинуватив екс-гравець клубу Джермейн Ленс.