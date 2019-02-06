В некоторых селах Луганской области возобновили электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Накануне вечером электроснабжения восстановили в некоторых селах Миловского, Марковского и Беловодского районов Луганской области. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-центре ООО "Луганское энергетическое объединение".
"Вчера, в 17:50 было полностью восстановлено работу 7 ТП (трансформаторных подстанций - ред.) для 130 абонентов из сел Ярское, Журавское, Криничное, Яснопроминское Миловского района.
"В 21:50 возобновлена работа подстанции Сичанськая-35, от так электроснабжение восстановлено в селах Кородна, Пешковка, Лобасово, Новоукраинка, Сычанское и Курячевка Марковского района. Подключены к питанию также села Великоцкое и Меловое - 217 абонентов" - отметили в пресс-центре.
Также возобновлена работа подстанции Даниловская. Электроснабжение восстановлено для 45 абонентов Беловодского района из села Новодеркул.
Как сообщал УНН, еще почти 500 потребителей электроэнергии в Луганской области до сих пор остаются без света.
Напомним, что накануне, в результате ухудшения погодных условий, без электроснабжения остались почти 800 потребителей в Меловском, Марковском и Беловодском районах.