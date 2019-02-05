У Луганській області негода залишила без світла майже 800 споживачів

"5 лютого 2019 року внаслідок погіршення погодних умов на підконтрольній Луганщині без електропостачання залишились майже 800 споживачів. Сталося це в Міловському, Марківському та Біловодському районах", - зазначено у повідомленні.

Зокрема на території Біловодського району повністю знеструмленими виявились 7 населених пунктів: Ярське, Журавське, Криничне, Яснопромінське, Новоукраїнка, Липове, частково знеструмлені - Зоринівка, Мілове, Великоцьке.

Як зазначається, причина аварійного знеструмлення встановлена: обмерзання дроту. Наразі організовані роботи з відновлення електропостачання.

Об 11:00 вже вдалося відновити електропостачання в деяких населених пунктах.

Додається, що на заваді енергетикам, зокрема, стають снігові замети, які ускладнюють прохідність технічних засобів. Місцями снігові обмерзлі покрови сягають більше 1 метра.

Як повідомляв УНН, через негоду споживачів у різних частинах підконтрольної Луганської області протягом двох днів залишалися без світла.