У Луганській області негода залишила без світла майже 800 споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Внаслідок погіршення погодних умов без електропостачання сьогодні залишилися майже 800 споживачів у Міловському, Марківському та Біловодському районах Луганської області. Про це повідомляє Луганське енергетичне об'єднання у Facebook, передає УНН.
"5 лютого 2019 року внаслідок погіршення погодних умов на підконтрольній Луганщині без електропостачання залишились майже 800 споживачів. Сталося це в Міловському, Марківському та Біловодському районах", - зазначено у повідомленні.
Зокрема на території Біловодського району повністю знеструмленими виявились 7 населених пунктів: Ярське, Журавське, Криничне, Яснопромінське, Новоукраїнка, Липове, частково знеструмлені - Зоринівка, Мілове, Великоцьке.
Як зазначається, причина аварійного знеструмлення встановлена: обмерзання дроту. Наразі організовані роботи з відновлення електропостачання.
Об 11:00 вже вдалося відновити електропостачання в деяких населених пунктах.
Додається, що на заваді енергетикам, зокрема, стають снігові замети, які ускладнюють прохідність технічних засобів. Місцями снігові обмерзлі покрови сягають більше 1 метра.
Як повідомляв УНН, через негоду споживачів у різних частинах підконтрольної Луганської області протягом двох днів залишалися без світла.