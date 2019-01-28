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Тисячі споживачів в різних частинах Луганщини опинилися без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Тисячі споживачів в різних частинах підконтрольної Луганщини опинилися без світла протягом 26-28 січня, ставши заручниками погіршення погодних умов. Про це УНН повідомили у прес-службі "Луганського енергетичного об'єднання". 

"Станом на 12 годину 28 січня без електроенергії перебували 1597 споживачів в 8 населених пунктах.
На території обслуговування Лисичанського РЕМ частково знеструмлене місто Новодружеськ. Без електроенергії – 700 абонентів.
На території обслуговування Біловодського РЕМ без світла перебувають 69 споживачів в населених пунктах Нянчене, Чабанове, Павлівка. На території обслуговування Сватівського РЕМ без електрики перебувають 114 абонентів в населених пунктах Загір’я, Полтавське та Царівка. На території обслуговування Рубіжанського РЕМ знеструмлені 714 абонентів в місті Рубіжне – частина через пошкодження трансформатору, частина – через пошкодження опори автомобілем", - сказано у повідомлені. 

Як повідомляв УНН, "Луганське енергетичне об’єднання" знеструмило ЛКСП "Лисичанськводоканал".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Закарпатті через негоду знеструмлено 11 населених пунктів

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