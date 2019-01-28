Тысячи потребителей в разных частях Луганской области остались без света

"По состоянию на 12 часов 28 января без электроэнергии находились 1597 потребителей в 8 населенных пунктах.

На территории обслуживания Лисичанского РЭС частично обесточено город Новодружеск. Без электроэнергии - 700 абонентов.

На территории обслуживания Беловодского РЭС без света находятся 69 потребителей в населенных пунктах Нянчене, Чабаново, Павловка. На территории обслуживания Сватовского РЭС без электричества находятся 114 абонентов в населенных пунктах Загорье, Полтавское и Царевка. На территории обслуживания Рубежанского РЭС обесточены 714 абонентов в городе Рубежное - часть из-за повреждения трансформатора, часть - из-за повреждения опоры автомобилем", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, "Луганское энергетическое объединение" обесточило ЛКСП "Лисичанскводоканал".



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