Тысячи потребителей в разных частях Луганской области остались без света
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Тысячи потребителей в разных частях подконтрольной Луганской области остались без света в течение 26-28 января, став заложниками ухудшение погодных условий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Луганского энергетического объединения".
"По состоянию на 12 часов 28 января без электроэнергии находились 1597 потребителей в 8 населенных пунктах.
На территории обслуживания Лисичанского РЭС частично обесточено город Новодружеск. Без электроэнергии - 700 абонентов.
На территории обслуживания Беловодского РЭС без света находятся 69 потребителей в населенных пунктах Нянчене, Чабаново, Павловка. На территории обслуживания Сватовского РЭС без электричества находятся 114 абонентов в населенных пунктах Загорье, Полтавское и Царевка. На территории обслуживания Рубежанского РЭС обесточены 714 абонентов в городе Рубежное - часть из-за повреждения трансформатора, часть - из-за повреждения опоры автомобилем", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, "Луганское энергетическое объединение" обесточило ЛКСП "Лисичанскводоканал".
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