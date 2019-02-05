В Луганской области непогода оставила без света почти 800 потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В результате ухудшения погодных условий без электроснабжения сегодня остались почти 800 потребителей в Меловском, Марковском и Беловодском районах Луганской области. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение в Facebook, передает УНН.
"5 февраля 2019 года в результате ухудшения погодных условий на подконтрольной Луганской области без электроснабжения остались почти 800 потребителей. Произошло это в Меловском, Марковском и Беловодском районах", - говорится в сообщении.
В частности, на территории Беловодского района полностью обесточенными оказались 7 населенных пунктов: Ярское, Журавское, Криничное, Яснопроминское, Новоукраинка, Липовое, частично обесточены - Зориновка, Меловое, Великоцк.
Как отмечается, причина аварийного обесточивания установлена: обледенение проволоки. Сейчас организованы работы по восстановлению электроснабжения.
В 11:00 уже удалось восстановить электроснабжение в некоторых населенных пунктах.
Добавляется, что на пути энергетикам, в частности, становятся снежные заносы, которые осложняют проходимость технических средств. Местами снежные обледеневшие покровы достигают более 1 метра.
Как сообщал УНН, из-за непогоды потребителей в разных частях подконтрольной Луганской области в течение двух дней оставались без света.