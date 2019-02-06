У деяких селах Луганщини відновили електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Напередодні ввечері електропостачання відновили у деяких селах Міловського, Марківського та Біловодського районів Луганської області. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-центрі ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".
“Вчора, о 17:50 було повністю відновлено роботу 7 ТП (трансформаторних підстанцій – ред.) для 130 абоненів зі сіл Ярське, Журавське, Креничне, Яснопромінське Міловського району.
"О 21:50 відновлено роботу підстанції Сичанськая-35, від так електропостачання відновлено в селах Кородна, Пєшковка, Лобасове, Новоукраїнка, Сичанське та Курячівка Марківського району. Підключені до живлення також села Великоцьке та Мілове - 217 абонентів”- зазначили у прес-центрі.
Також відновлено роботу підстанції Данилівська. Електропостачання відновлено для 45 абонентів Біловодського району із села Новодеркул.
Як повідомляв УНН, ще майже 500 споживачів електроенергії на Луганщині досі залишаються без світла.
Нагадаємо, що напередодні, внаслідок погіршення погодних умов, без електропостачання залишились майже 800 споживачів у Міловському, Марківському та Біловодському районах.