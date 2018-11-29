В Deutsche Bank продолжаются обыски из-за подозрений в отмывании средств

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102700 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108273 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144462 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140591 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134463 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127356 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167978 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118017 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141596 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Deutsche Bank продолжаются обыски из-за подозрений в отмывании средств

В Deutsche Bank продолжаются обыски из-за подозрений в отмывании средств

Киев  •  УНН

 • 8217 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Около 170 работников прокуратуры, криминальной полиции, налоговой полиции и федеральной полиции Германии в четверг, 29 ноября, проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank.

Обыски проводят на основании заявлений против группы сотрудников банка, которые скрывали информацию о подозрительных операциях. По данным следствия, только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 000 000 евро. В финансовых операциях фигурируют реквизиты группы компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

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Напомним, 2016 Deutsche Bank был одним из фигурантов дела LuxLeaks, связанного с уклонением от уплаты налогов нескольких транснациональных корпораций.

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