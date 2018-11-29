В Deutsche Bank продолжаются обыски из-за подозрений в отмывании средств
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Около 170 работников прокуратуры, криминальной полиции, налоговой полиции и федеральной полиции Германии в четверг, 29 ноября, проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank.
Обыски проводят на основании заявлений против группы сотрудников банка, которые скрывали информацию о подозрительных операциях. По данным следствия, только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 000 000 евро. В финансовых операциях фигурируют реквизиты группы компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
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Напомним, 2016 Deutsche Bank был одним из фигурантов дела LuxLeaks, связанного с уклонением от уплаты налогов нескольких транснациональных корпораций.
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