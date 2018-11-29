У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів

За даними Федерального управління кримінальної поліції ФРН, працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переведенні неоподаткованих прибутків на рахунки Deutsche Bank.

Обшуки проводять на підставі заяв проти групи співробітників банку, що приховували інформацію про підозрілі операції. За даними слідства, лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро. У фінансових операціях фігурують реквізити групи компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.



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Нагадаємо, 2016 року Deutsche Bank був одним з фігурантів справи LuxLeaks, пов’язаної з ухиленням від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.



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