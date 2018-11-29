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У Deutsche Bank тривають обшуки через підозри у відмиванні коштів

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини в четвер, 29 листопада, проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW. 

За даними Федерального управління кримінальної поліції ФРН, працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переведенні неоподаткованих прибутків на рахунки Deutsche Bank.

Обшуки проводять на підставі заяв проти групи співробітників банку, що приховували інформацію про підозрілі операції. За даними слідства, лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро. У фінансових операціях фігурують реквізити групи компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

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Нагадаємо, 2016 року Deutsche Bank був одним з фігурантів справи LuxLeaks, пов’язаної з ухиленням від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.

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