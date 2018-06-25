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В Госстатистики сообщили о выполнении строительных работ с начала года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. В мае 2018 года, по сравнению с апрелем 2018 года, сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 106,9%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.

В мае текущего года по сравнению с маем 2017 года индекс строительной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 102,7%.

В январе-мая 2018 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 36,3 млрд грн. Более половины, а именно 19,8 млрд грн, пришлось на выполнение работ по возведению зданий.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых.

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