У Держстатистики повідомили про виконання будівельних робіт з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У травні 2018 року, порівняно із квітнем 2018 року, сезонно скорегований індекс будівельної продукції становив 106,9%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
У травні поточного року проти травня 2017-го індекс будівельної продукції, скорегований на ефект календарних днів, становив 102,7%.
У січні-травні 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 36,3 млрд грн. Більше половини, а саме 19,8 млрд грн, припало на виконання робіт зі зведення будівель.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових.