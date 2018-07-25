В Госпродпотребслужбе подсчитали вспышки АЧС в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине в I полугодии 2018 года было зарегистрировано 78 случаев африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.
В частности, среди домашних свиней было зафиксировано 42 случая АЧС, среди диких - 29. При этом в ведомстве не уточнили, где было зарегистрировано заболевание в других 7 случаях.
Вместе с тем сообщается, что за год структура заболеваемости АЧС в стране изменилась. Увеличилось количество выявления случаев АЧС среди диких животных, но уменьшилось среди домашних.
Напомним, за последние пять лет убытки за изъятых в результате проведения карантинных мероприятий по причинам АЧС свиней составляют 170,3 млн грн.
Преодолеть АЧС Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, считает политик Сергей Тригубенко. А также - бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.