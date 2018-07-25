У Держпродспоживслужбі підрахували спалахи АЧС в Україні

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КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні у І півріччі 2018 року було зареєстровано 78 випадків африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.

Зокрема, серед домашніх свиней було зафіксовано 42 випадки АЧС, серед диких - 29. При цьому, у відомстві не уточнили у яких осередках було зареєстроване захворювання у інших 7 випадках.

Разом з тим повідомляється, що за рік структура захворюваності на АЧС в країні змінилася. Побільшала кількість виявлення випадків АЧС серед диких тварин, але зменшилась серед свійських.

Нагадаємо, за останні п’ять років збитки за вилучених внаслідок проведення карантинних заходів з причин АЧС свиней становлять 170,3 млн грн

Подолати АЧС Україні заважає відсутність професійних кадрів, вважає політик Сергій Тригубенко. А також - нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, який викликає безліч критичних зауважень. 

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