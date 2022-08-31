В Госпродпотребслужбе дали советы, как уберечься от отравления рыбой

Детали

Вместе с тем Рубан отметил, что и в официальных местах торговли бывают нарушения правил хранения рыбы.

Цитата

“Мы проводили мониторинг по Дарницкому рынку и обнаружили, что, действительно, рыба неправильно хранится и отсутствуют документы относительно происхождения рыбы. Потребитель может и вправе запросить документы о происхождении рыбы, о безопасности рыбы и посмотреть, как хранится продукт. Если это свежая рыба, живая, она должна находиться в соответствующей чистой и прозрачной емкости. Если на льду – температура должна быть не более 6 градусов Цельсия, должны быть приборы замера”, – рассказал Рубан.

Напомним

Ранее клиенты сети магазинов “Эгерзунд” жаловались на отравление после потребления их продукции. На сайтах с отзывами потребители писали, что иногда им продавали несвежий продукт, а иногда в рыбе были паразиты.

Отметим, что готовые суши, в состав которых входит свежая рыба, “Эгерзунд” хранятся на витринах, а не в холодильниках, что может влиять на качество и свежесть продукции.