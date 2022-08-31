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У Держпродспоживслужбі дали поради, як вберегтися від отруєння рибою

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Безпечно купувати рибу, якщо вона продається в офіційному місці торгівлі і правильно зберігається. Це супермаркети, магазини, деякі ринки, де існують всі відповідні дозвільні документи. Про це у коментарі УНН розповів голова ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

У Держпродспоживслужбі дали поради, як вберегтися від отруєння рибою

Деталі

Разом з тим Рубан зазначив, що і в офіційних місцях торгівлі бувають порушення правил зберігання риби.

Цитата

“Ми проводили моніторинг по Дарницькому ринку і виявили, що, дійсно, риба неправильно зберігається і відсутні документи щодо походження риби. Споживач може і має право запросити документи про походження риби, про безпечність риби і подивитися, як зберігається продукт. Якщо це свіжа риба, жива, вона має знаходитися у відповідній ємності, чистій і прозорій. Якщо на льоду - температура має бути не більше 6 градусів Цельсія, мають бути прилади заміру”, - розповів Рубан.

Нагадаємо

Раніше клієнти мережі магазинів “Егерзунд” скаржилися на отруєння після споживання їх продукції. На сайтах з відгуками споживачі писали, що іноді їм продавали несвіжий продукт, а іноді у рибі були паразити.

Зазначимо, що готові суші, до складу яких входить свіжа риба, в “Егерзунд” зберігаються на вітринах, а не в холодильниках, що може впливати на якість та свіжість продукції.

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